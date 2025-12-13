Spaccio e munizioni illegali | un arresto e una denuncia

Poliziotti della Squadra Mobile di Avellino hanno condotto operazioni mirate contro lo spaccio e il traffico di munizioni illegali. Durante le attività, sono stati sequestrati materiali illeciti e sono state adottate misure cautelari, tra cui un arresto e una denuncia. L’intervento si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per contrastare fenomeni criminali connessi alla droga e alla illegalità.

Tempo di lettura: 2 minuti Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno svolto diverse attività per il contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti da sempre correlati alla commissione di altri reati riconducibili anche alla c.d. criminalità diffusa e, negli ultimi anni, a diverse forme di devianza o criminalità giovanile. Al riguardo, nell'ottica di una più ampia azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni in questione, è stata ravvisata l'opportunità intensificare il monitoraggio dei soggetti che potrebbero essere coinvolti nelle citate attività criminali, con un'operazione ad alto impatto.

Blitz della Polizia a Cittadella del Capo: sequestrati droga, munizioni e materiale per lo spaccio. Arrestati un 28enne e una 24enne. Domani l’udienza di convalida - facebook.com facebook

