spaccia hashish nei vicoli giovane in manette

Un giovane di 25 anni di origini gambiane è stato arrestato dai carabinieri di Genova Maddalena per spaccio di hashish nei vicoli della zona. Durante un'operazione, è stato colto in flagrante mentre cedeva sostanza stupefacente a un 34enne italiano, successivamente segnalato alla prefettura. L'intervento rientra nelle attività di contrasto al traffico di droga nel quartiere.

