Spaccia hashish nei vicoli giovane in manette

Un giovane di 25 anni di origini gambiane è stato arrestato a Genova Maddalena dai carabinieri durante un'operazione antidroga. Durante un controllo, è stato sorpreso a spacciare hashish a un 34enne italiano, che è stato segnalato alla prefettura. L'episodio evidenzia l'attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nella zona.

I carabinieri della stazione di Genova Maddalena hanno arrestato un 25enne di origini gambiane, sorpreso a cedere hashish a un 34enne italiano, che è stato segnalato alla locale prefettura.Il giovane è stato fermato in vico dell'Amor Perfetto nell'ambito dei controlli eseguiti nel centro storico. Genovatoday.it Spaccia hashish nei vicoli, giovane in manette - I carabinieri della stazione di Genova Maddalena hanno arrestato un 25enne di origini gambiane, sorpreso a cedere hashish a un 34enne italiano, che è stato segnalato alla locale prefettura. genovatoday.it

Spaccio di droga, sempre piu giovani utilizzati come corrieri

