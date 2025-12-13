Sotto le Luci d' Artista di Salerno c' è Piero Armenti | foto e selfie con i passanti

Sotto le Luci d'Artista di Salerno, l'attenzione si è focalizzata su Piero Armenti, noto scrittore, imprenditore e influencer. La sua presenza ha suscitato curiosità tra passanti e visitatori, che hanno condiviso foto e selfie con lui, aggiungendo un tocco di interesse a uno degli eventi più suggestivi della città durante il periodo natalizio.

Tanta curiosità sotto le Luci d'Artista, dove non è passata inosservata la presenza di Piero Armenti: scrittore, imprenditore e influencer italiano, noto soprattutto per aver fondato il progetto “Il mio viaggio a New York”. Tanti i selfie e le fotografie con i passanti che lo hanno subito. Salernotoday.it Salerno invasa dai visitatori: sabato da record per le Luci d'Artista - la villa comunale, ma anche vicoli del centro storico, Corso Vittorio Emanuele e Piazza Flavio Gioia ... salernotoday.it

