Sostituita in 50 minuti senza operare la valvola dimenticata del cuore | a Palermo il primo intervento nel Sud Italia

A Palermo è stato eseguito il primo intervento nel Sud Italia di sostituzione transcatetere della valvola tricuspide, completato in soli 50 minuti senza ricorrere all'operazione chirurgica tradizionale. Questa innovativa procedura rappresenta un importante passo avanti nel trattamento delle valvulopatie cardiache, offrendo una soluzione meno invasiva e più rapida ai pazienti.

Per la prima volta nel Sud Italia è stata eseguita una procedura di sostituzione transcatetere della valvola tricuspide. L'intervento è stato realizzato in Ismett senza aprire il torace del paziente grazie a una protesi. La procedura, effettuata dall’equipe guidata dalla dottoressa Caterina. Palermotoday.it

