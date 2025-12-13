Sostegno eventi e aiuto su misura Presenza amica in via Roma 125 | al piano terra c’è il portiere sociale

Il nuovo Portierato Sociale in via Roma 125 a Pioltello rappresenta un punto di riferimento per chi necessita di sostegno e servizi su misura. Situato al piano terra del condominio del Municipio, offre assistenza diretta e vicinanza alle persone in difficoltà, rafforzando il ruolo del Comune nel supporto alle fasce più fragili della comunità.

Il Comune a fianco dei più fragili, i servizi traslocano vicino a chi ne ha più bisogno. È quel che farà il nuovo Portierato sociale in via Roma 125, a Pioltello, due locali pieni di luce all'ingresso del condominio del Municipio con 80 alloggi per seguire passo dopo passo le persone in difficoltà. Si occuperà anche della ventina di anziani trasferiti nella vicina via La Malfa, nelle case Aler, dopo l'avvio dei lavori di ristrutturazione di Villa Opizzoni, dove c'erano appartamenti dedicati alle categorie deboli, mentre a fine cantiere il palazzo seicentesco diventerà il nuovo polo Culturale della città.

