Sostegno e ascolto ai giovani Portofranco apre la nuova sede

È stata inaugurata la nuova sede di Portofranco Abbiategrasso, un punto di riferimento dedicato al sostegno e all'ascolto dei giovani. Realizzata in collaborazione con il Comune, questa nuova struttura rappresenta un passo importante per rafforzare il supporto ai giovani e contribuire alla costruzione di un futuro più promettente per la comunità.

Una nuova casa, carica di storia e di significato, per continuare a costruire futuro. È stata inaugurata la nuova sede di Portofranco Abbiategrasso, resa possibile grazie alla co-progettazione con il Comune. Dallo scorso ottobre l’associazione ha trovato spazio nell’ ex-convento dell’Annunciata, uno dei luoghi più identitari della città: edificato per volontà del duca Galeazzo Maria Sforza come voto alla Vergine dopo essere sopravvissuto a un’aggressione, e affidato ai Frati Minori dell’Osservanza di San Francesco. L’arrivo di Portofranco all’Annunciata ha un valore simbolico profondo. Per secoli quel convento è stato un punto di riferimento di carità francescana. Ilgiorno.it Sostegno e ascolto ai giovani. Portofranco apre la nuova sede - L’inaugurazione della sede di Abbiategrasso di Portofranco L’associazione si occupa dell’accoglienza e della valorizzazione dei giovani ... ilgiorno.it

