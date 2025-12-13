Sos centro sportivo Dopo ladri e vandali violati gli spogliatoi

Un episodio di grave intrusione si è verificato presso un centro sportivo, dove due giovani sconosciuti sono entrati negli spogliatoi, mettendo in fuga le atlete presenti. Le donne, alcune nude o in biancheria, si sono trovate a fronteggiare un'inaspettata e inquietante violazione della loro privacy, scatenando un momento di tensione e paura.

Alcune ragazze e donne nude sotto la doccia. Altre in biancheria intima mentre si cambiano. All’improvviso negli spogliatoi entrano due giovani sconosciuti: le atlete d’istinto prima si proteggono e si coprono come possono; poi per qualche istante cala un silenzio surreale tra l’imbarazzo della situazione e la paura per quella violenta intromissione nella loro intimità; poi le urla, che costringono i due guardoni alla fuga. Sembra la scena di una commedia all’italiana anni ‘70. Invece non è la sequenza di un film, è successo per davvero, all’interno degli spogliatoi femminili del centro sportivo comunale di Lecco. Ilgiorno.it Sos centro sportivo. Dopo ladri e vandali violati gli spogliatoi - Lecco, sconosciuti nei locali dove le atlete si stavano cambiando. ilgiorno.it

