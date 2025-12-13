Sos a Forte dei Marmi | Troppi furti e rapine vigilantes di rinforzo

A Forte dei Marmi, crescono preoccupazioni per l’aumento di furti e rapine, spingendo le autorità a rafforzare la sicurezza. In risposta, sono stati introdotti vigilantes notturni per proteggere residenti e visitatori. Questa misura temporanea mira a garantire maggiore tranquillità in una delle località balneari più rinomate della Toscana.

Forte dei Marmi, 13 dicembre 2025 – Babbo Natale a Forte dei Marmi porta in dono vigilantes notturni. Non poca cosa visto il recente allarme per furti in abitazioni e incursioni in villa (tra gli episodi recenti l’ingresso di una banda di ladri nella dimora a Roma Imperiale dove ha vissuto l’ex presidente del Milan Felicino Riva, mentre erano presenti moglie e figlia a cena) che hanno alzato l’asticella di paura ed esasperazione in un paese che dopo il boom estivo si svuota in modo eclatante. Scacco alla banda delle auto di lusso, il video Ecco che il Comune, che di soldi in cassa ne ha, è corso ai ripari: ed è infatti partito il servizio (affidato a Vigili Giurati di Firenze) che prevede la presenza continuativa di tre pattuglie dalle 22 alle 6, incaricate di muoversi su tutto il territorio con un monitoraggio costante delle zone più esposte. Lanazione.it

