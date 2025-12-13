Sorpreso senza documenti alla stazione | aveva oltre un etto di hashish arrestato

Un giovane di 27 anni egiziano è stato arrestato alla stazione dopo essere stato trovato in possesso di oltre un etto di hashish. Gli agenti delle Volanti della Polizia, intervenuti durante un controllo, lo hanno sorpreso senza documenti e con sostanze stupefacenti, evidenziando un episodio di droga legata alla sua presenza sul territorio.

Gli agenti delle Volanti della Polizia hanno arrestato un 27enne egiziano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Ravenna nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio. Sprovvisto di documenti di.

