Sorpreso dal vigilante a schermare l’antitaccheggio | 29enne in arresto per tentato furto al centro commerciale

Un giovane di 29 anni di origini marocchine è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini per tentato furto aggravato al centro commerciale. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato dopo che il vigilante lo aveva sorpreso a schermare l’antitaccheggio. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, durante le attività di controllo presso il centro commerciale della zona.

I Carabinieri del Radiomobile della compagnia di Rimini, nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato, un 29enne di origini marocchine. L'uomo sarebbe infatti stato notato dal personale addetto al controllo di un negozio di abbigliamento del.