Sorpreso dal vigilante a schermare l’antitaccheggio | 29enne in arresto per tentato furto al centro commerciale

Un uomo di 29 anni di origini marocchine è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini per tentato furto aggravato al centro commerciale. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando il vigilante ha sorpreso il giovane a schermare l’antitaccheggio, portando all’arresto in flagranza.

I Carabinieri del Radiomobile della compagnia di Rimini, nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato, un 29enne di origini marocchine. L’uomo sarebbe infatti stato notato dal personale addetto al controllo di un negozio di abbigliamento del. Riminitoday.it Sorpreso dal vigilante a schermare l’antitaccheggio: 29enne in arresto per tentato furto al centro commerciale #Rimini - facebook.com facebook © Riminitoday.it - Sorpreso dal vigilante a schermare l’antitaccheggio: 29enne in arresto per tentato furto al centro commerciale