Sorpresi a rubare vestiti e alimenti in due supermercati | tre giovani nella rete dei Carabinieri

Nella serata, i Carabinieri hanno effettuato controlli mirati sul territorio, sorprendendo tre giovani intenti a rubare vestiti e alimenti in due supermercati. L'operazione ha portato a un arresto e sette denunce, contribuendo alla prevenzione dei reati e alla sicurezza della comunità.

E' di un arresto e sette denunce il bilancio di una serie di controlli serali sul territorio dei carabinieri, con servizi mirati alla prevenzione dei reati e al contrasto delle condotte di guida pericolose e dell'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche.Un giovane, sottoposto al regime degli.

