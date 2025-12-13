Sopravvissuta ai bombardamenti ed al Covid dopo il ricovero in ospedale La scuola il ballo mia figlia Gabriella ed il nipote Gianluca

Una storia di resilienza e speranza racconta il percorso di una donna sopravvissuta ai bombardamenti e al Covid, dopo un lungo ricovero ospedaliero. Tra sfide e rinascite, riprende la scuola, il ballo, la sua famiglia, tra cui la figlia Gabriella e il nipote Gianluca, dimostrando la forza di affrontare le avversità con coraggio e determinazione.

Una straordinaria storia di resilienza, caratterizzata da due distinti – quanto lontani – momenti assai critici della propria vita. La signora Vrea Zualdi ha infatti vissuto da adolescente il periodo dei bombardamenti in città. Superati i novanta anni di età ha dovuto affrontare un altro momento. I Bakusha (o hibakusha) sono i sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki del 6 e 9 agosto 1945. In giapponese, "hibakusha" (???) significa letteralmente "persona colpita dall'esplosione".

