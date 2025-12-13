Sono tornati gli album live ma non hanno quasi più niente da dirci

Gli album live stanno vivendo una rinascita, ma spesso sembrano riproporre già sentite emozioni. Vasco Rossi, Cesare Cremonini e Jovanotti ci regalano nuove interpretazioni dei loro successi, offrendo ai fan un'esperienza intensamente dal vivo. In questo articolo, esploriamo le recenti uscite e il loro ruolo nel panorama musicale attuale.

Da Vasco Rossi con Vasco Live 2025 - The Essentials a Cesare Cremonini con CremoniniLIVE 2025. Quindi Jovanotti, con JOVA! LIVE! LOVE!. E ancora Lucio Corsi (La chitarra nella roccia), Ultimo (Ultimo Stadi 2025 - La favola continua)  oppure Alfa (Allo stesso BPM). Insomma, di punto in bianco la. Today.it

