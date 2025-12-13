Sondaggio Bidimedia | centrodestra avanti Campo Largo in affanno Crescono indecisi e astensione

Le ultime rilevazioni di Bidimedia evidenziano un panorama politico in evoluzione, con il centrodestra in vantaggio e il Campo Largo in difficoltà. Crescono gli indecisi e gli astensionisti, sottolineando la fluidità degli equilibri tra forze di maggioranza e opposizione, dove anche i piccoli cambiamenti percentuali possono avere un impatto significativo.

Le nuove rilevazioni di Bidimedia descrivono un quadro politico fluido, dove anche minimi spostamenti percentuali sono in grado di incidere sugli equilibri tra maggioranza e opposizioni. In un contesto segnato da affluenza incerta e da un numero molto elevato di elettori indecisi, lo scenario nazionale appare dominato da margini sottili ma potenzialmente decisivi nei prossimi mesi. Il confronto tra i dati di fine novembre e quelli precedenti offre un’immagine aggiornata delle dinamiche interne alle coalizioni. Centrodestra stabile e in lieve crescita. Il centrodestra guidato da Giorgia Meloni consolida il suo vantaggio e raggiunge complessivamente il 47%, ampliando il distacco dalle opposizioni. Thesocialpost.it Sondaggi elettorali Bidimedia, il Campo Largo è in discesa - Secondo i sondaggi elettorali di Bidimedia il centrodestra allarga il divario rispetto al Campo Largo, che ora è di due punti. termometropolitico.it

