Sondaggio Bidimedia | centrodestra avanti Campo Largo in affanno Crescono indecisi e astensione

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime rilevazioni di Bidimedia evidenziano un panorama politico in evoluzione, con il centrodestra in vantaggio e il Campo Largo in difficoltà. Crescono gli indecisi e gli astensionisti, sottolineando la fluidità degli equilibri tra forze di maggioranza e opposizione, dove anche i piccoli cambiamenti percentuali possono avere un impatto significativo.

Le nuove rilevazioni di Bidimedia descrivono un quadro politico fluido, dove anche minimi spostamenti percentuali sono in grado di incidere sugli equilibri tra maggioranza e opposizioni. In un contesto segnato da affluenza incerta e da un numero molto elevato di elettori indecisi, lo scenario nazionale appare dominato da margini sottili ma potenzialmente decisivi nei prossimi mesi. Il confronto tra i dati di fine novembre e quelli precedenti offre un’immagine aggiornata delle dinamiche interne alle coalizioni. Centrodestra stabile e in lieve crescita. Il centrodestra guidato da Giorgia Meloni consolida il suo vantaggio e raggiunge complessivamente il 47%, ampliando il distacco dalle opposizioni. Thesocialpost.it

sondaggio bidimedia centrodestra avantiSondaggi elettorali Bidimedia, il Campo Largo è in discesa - Secondo i sondaggi elettorali di Bidimedia il centrodestra allarga il divario rispetto al Campo Largo, che ora è di due punti. termometropolitico.it

sondaggio bidimedia centrodestra avantiSondaggi politici: centrodestra stabile, M5S in calo e PD in lieve crescita - Le ultime rilevazioni Bidimedia mostrano un quadro politico che si muove per piccoli scarti: il centrodestra mantiene la rotta, mentre il Campo Largo fatica ... fanpage.it

sondaggio bidimedia centrodestra avanti campo largo in affanno crescono indecisi e astensione

© Thesocialpost.it - Sondaggio Bidimedia: centrodestra avanti, Campo Largo in affanno. Crescono indecisi e astensione

Sondaggio BidiMedia: Fico avanti su Cirielli, ma Fratelli d’Italia primo partito in Campania

Video Sondaggio BidiMedia: Fico avanti su Cirielli, ma Fratelli d’Italia primo partito in Campania