SOLUZIONE REBUS
Ecco la soluzione del rebus proposto agli abbonati di Dayitalianews. Il rebus si compone di due parti: (6: fu MARE) e (7: ta BACCO). Scopriamo insieme come interpretare gli indizi e arrivare alla risposta corretta.
ABBONATI A DAYITALIANEWS : (6: fu MARE ) – (7: ta BACCO ) L'articolo proviene da Dayitalianews. Dayitalianews.com
Forlì e il rebus quintetto. Stephens la soluzione? - Coach Martino ha cambiato finora ben sette volte il suo starting five, con l’ingaggio del lungo americano potrebbe arrivare più stabilità. ilrestodelcarlino.it
Rebus attacco - Ancora una volta Gasperini dovrà trovare la soluzione migliore per il r... marione.net
#PuntoLetturaQuiz di oggi #12dicembre. Quale sarà la soluzione del rebus? Giocate con noi! (da La Settimana Enigmistica). x.com
Ecco il rebus di dicembre! Chi sarà il più veloce a risolverlo? Scrivi la risposta nei commenti dove troverai anche la soluzione #QuesitiEnigmisticaIN - facebook.com facebook
Rebus facile Chi ha la soluzione? #frasi #pensieri #parole #aforismi
Video Rebus facile Chi ha la soluzione? #frasi #pensieri #parole #aforismi