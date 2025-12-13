Solto Collina sparatoria nella boscaglia | due giovani trovati terra feriti e sporchi di sangue

A Solto Collina, nella provincia di Bergamo, si è verificata una sparatoria nella boscaglia che ha coinvolto due giovani marocchini rimasti feriti. L'evento, avvenuto giovedì sera, potrebbe essere collegato a un'attività di controllo di una piazza di spaccio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.

