Solto Collina carabinieri nel bosco dello spaccio | trovata una pistola

I carabinieri di Solto Collina hanno scoperto una pistola senza caricatore, un coltello, un cellulare e un bilancino di precisione durante un intervento nel bosco vicino a Fonteno, all’indomani di una sparatoria avvenuta giovedì sera. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di droga e alla criminalità nella zona.

Solto Collina. Una pistola senza caricatore, un coltello, un cellulare, un bilancino di precisione. Sono gli oggetti ritrovati dai carabinieri all’indomani della sparatoria avvenuta giovedì sera in un’area boschiva al confine con Fonteno. Reperti che se non altro confermano il contesto legato allo spaccio e che ora sono al centro delle indagini. Le ricerche, rese complicate dalla vegetazione, sono proseguite con l’ausilio di metal detector alla caccia di bossoli, altre armi e qualsiasi traccia utile a ricostruire l’accaduto. Durante il sopralluogo è stato individuato anche un bivacco, possibile testimonianza di un mercato dello spaccio a cielo aperto che da tempo interessa i boschi della zona. Bergamonews.it Solto Collina, sparatoria nel bosco: un ferito - Un giovane di 21 anni è rimasto gravemente ferito in una sparatoria che si è verificata nella serata di giovedì 11 dicembre, intorno alle 21. bergamonews.it

Solto Collina, sparatoria nella boscaglia: due giovani trovati terra feriti e sporchi di sangue - Uno dei due, un ventunenne, è grave e si trova ricoverato agli Spedali Civili di Brescia. msn.com

Due ragazzi feriti da colpi di pistola, uno si trova ricoverato in gravi condizioni. È successo nella serata di giovedì 11 dicembre a Solto Collina. All’origine potrebbe esserci stato un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di droga. - facebook.com facebook

Solto Collina, sparatoria: feriti due ragazzi, gravissimo un 21enne x.com

