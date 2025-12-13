Sollevamento pesi Sergio Massida e Noemi Fillippazzo svettano nel day-1 degli Italiani 2025

Si conclude con successo il primo giorno dei Campionati Italiani 2025 di sollevamento pesi al Centro Sportivo Olimpico Esercito di Roma, dove Sergio Massida e Noemi Fillippazzo si sono distinti come protagonisti. La competizione ha inaugurato ufficialmente la rassegna nazionale, mettendo in luce i talenti emergenti e consolidando le aspettative per le giornate successive.

Va in archivio la prima giornata di competizioni al Centro Sportivo Olimpico Esercito di Roma, impianto teatro questo fine settimana dei Campionati Italiani 2025 di sollevamento pes i. Un day-1 molto ricco quello appena concluso, contrassegnato da belle performance anche da parte dei big. Il grande mattatore della mattinata è stato Sergio Massida, trionfatore nella categoria -65 kg maschile con il totale di 282 kg dopo aver alzato 130 kg nello strappo e 152 kg nello slancio. Buona prova anche per Claudio Scarantino, secondo con 250 kg (120 kg+140 kg) precedendo Ludovico Schiffino, terzo con 227 kg (100 kg+127 kg).

