Per questo sabato 13 dicembre il tempo a Bergamo ci riserva bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2914m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente. Secondo le previsioni di 3Bmeteo. Previsioni in Lombardia Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle basse pianure orientali tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino.

