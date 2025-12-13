soldati usa e siria feriti in un attacco a palmira

Durante un’ispezione congiunta nei pressi di Palmira, in Siria, si è verificato un attacco che ha coinvolto forze di sicurezza siriane e alcuni soldati americani, causando feriti tra le persone presenti. L’incidente evidenzia le tensioni nella regione e la complessità delle operazioni militari nel contesto siriano.

Le forze di sicurezza siriane e alcuni soldati americani sono stati attaccati durante un’ispezione congiunta sul campo nei pressi della città di Palmira, in Siria. Una fonte della sicurezza, che ha parlato con l’agenzia Sana, ha riferito che due membri del personale di sicurezza siriano e diversi soldati americani sono rimasti feriti nell’episodio, mentre l’aggressore è stato ucciso. La fonte ha aggiunto che non sono disponibili ulteriori informazioni sulle ragioni o sui dettagli di quanto successo. Stando a quanto riferito, l’autostrada internazionale Deir ez-Zor-Damasco è stata temporaneamente chiusa al traffico a seguito dell’attacco e che sono in corso intensi pattugliamenti aerei sulla zona. Lapresse.it

