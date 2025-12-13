Sofì e Luì dei Me Contro Te si sposano ma gli invitati devono pagare I prezzi

Sofì e Luì dei Me Contro Te hanno annunciato ufficialmente il loro matrimonio tramite i social, suscitando grande entusiasmo tra i fan. La coppia, nota per il loro successo nel mondo dello spettacolo, ha condiviso i dettagli dell’evento, sollevando anche alcune curiosità sui costi e sugli invitati. Ecco le ultime novità riguardo a questa importante tappa della loro vita.

Adesso è ufficiale: Sofì e Luì dei Me Contro Te si sposano. L'annuncio è arrivato via social, dapprima ieri 12 dicembre e poi oggi con un nuovo reel. L'attesa per il loro matrimonio - la proposta era stata fatta nell'ottobre 2021 - dunque è finita: i due si sposano durante uno spettacolo con. Today.it Lei aveva organizzato tutto: cerimonia, ricevimento, invitati. Un matrimonio civile da favola in una location di prestigio a Como. Peccato però che quelle nozze erano una messinscena perché la sposa era già sposata e il compagno, ovviamente, non ne sapeva - facebook.com facebook © Today.it - Sofì e Luì dei Me Contro Te si sposano (ma gli invitati devono pagare). I prezzi