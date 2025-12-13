Sofì e Luì dei Me Contro Te si sposano ma gli invitati devono pagare I prezzi

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sofì e Luì dei Me Contro Te hanno annunciato ufficialmente il loro matrimonio tramite i social, suscitando grande entusiasmo tra i fan. La coppia, nota per il loro successo nel mondo dello spettacolo, ha condiviso i dettagli dell’evento, sollevando anche alcune curiosità sui costi e sugli invitati. Ecco le ultime novità riguardo a questa importante tappa della loro vita.

Adesso è ufficiale: Sofì e Luì dei Me Contro Te si sposano. L'annuncio è arrivato via social, dapprima ieri 12 dicembre e poi oggi con un nuovo reel. L'attesa per il loro matrimonio - la proposta era stata fatta nell'ottobre 2021 - dunque è finita: i due si sposano durante uno spettacolo con. Today.it

sof236 e lu236 dei me contro te si sposano ma gli invitati devono pagare i prezzi

© Today.it - Sofì e Luì dei Me Contro Te si sposano (ma gli invitati devono pagare). I prezzi