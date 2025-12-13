Oggi a Cervinia si svolge la fase finale dello snowboardcross, prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo le qualifiche di ieri, i migliori snowboarder si sfideranno per conquistare i primi punti della stagione. L'evento sarà trasmesso in tv e streaming, offrendo agli appassionati un appuntamento imperdibile con questa disciplina.

Andrà in onda oggi a Cervinia la giornata dedicata alla fase finale dello snowboardcross. La tappa italiana è la prima della Coppa del Mondo 2025-2026 e dopo le qualifiche andate in scena ieri, si assegneranno oggi i primi punti della classifica. Il programma partirà alle ore 11.30 con gli ottavi di finali maschili e femminili, con ben otto azzurri impegnati. Le qualificazioni hanno infatti permesso ad Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Matteo Rezzoli e Filippo Ferrari di accedere all’ultimo atto e di giocarsi fino in fondo la vittoria. Visintin e Sommariva i più accreditati, con quest’ultimo già a podio due volte a Cervinia, l’ultima l’anno scorso. Oasport.it

Snowboardcross oggi in tv, Cervinia 2025: orario, programma, streaming - Andrà in onda oggi a Cervinia la giornata dedicata alla fase finale dello snowboardcross. oasport.it