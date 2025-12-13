Snowboardcross Michela Moioli | Ho attaccato al momento giusto Bello cominciare così la stagione

Michela Moioli apre la stagione 2025-2026 di snowboardcross con un secondo posto a Cervinia, lasciando il podio alla francese Lea Casta. Dopo la prima gara della Coppa del Mondo, l’atleta azzurra riflette sulla sua prestazione e sull’attacco deciso che le ha permesso di partire con slancio in questa nuova stagione.

Michela Moioli chiude al secondo posto la prima gara stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboardcross: a Cervinia l’azzurra nella big final si arrende soltanto alla francese Lea Casta ed al sito federale analizza la prestazione odierna. Moioli mostra tutta la propria soddisfazione: “ Nuovo podio, perché il primo stagionale è sempre il più difficile. Oggi è stata una bella battaglia, ma mi sono molto divertita, ed è il bello di questo sport. In ogni heat bisogna lottare come se fosse l’unica. Mi sono molto divertita “. L’azzurra spiega quanto accaduto nella big final: “ In curva 1 della finale l’australiana ha spigolato e ho dovuto spigolare anch’io, ma sono rimasta concentrata, perché sapevo di essere veloce nella parte finale ed ho attaccato al momento giusto. Oasport.it

