Snaifun secondo sponsor di maglia dell' Atalanta

Snaifun, l'app di Snai dedicata alla cultura sportiva con news, quiz e pronostici, diventa secondo sponsor di maglia dell'Atalanta Bergamasca Calcio. Questa collaborazione rafforza il legame tra il mondo digitale e il calcio, portando nuove opportunità di coinvolgimento per i tifosi e rafforzando la presenza del brand nel panorama sportivo.

Snaifun, l'app di Snai che premia la cultura sportiva con news, quiz e pronostici, annuncia una nuova importante partnership con Atalanta Bergamasca Calcio. A partire dalla sfida di oggi, sabato 13 dicembre – Atalanta-Cagliari, in programma alle 20.45 – Snaifun sarà secondo sponsor di maglia del club bergamasco e apparirà sulle maglie da gioco della Prima Squadra durante tutte le partite della Serie A Enilive e di Coppa Italia FrecciaRossa 20252026, 20262027 e 20272028. "Snaifun nasce dall'idea che tutti gli appassionati di sport condividano una lingua comune, fatta di storie, passione e grandi imprese.

