Smascherato il finto tecnico idrico che derubava gli anziani | identificato grazie al Dna

Un finto tecnico idrico è stato smascherato e denunciato grazie a un'accurata indagine dei carabinieri di Santa Croce sull'Arno, che hanno utilizzato l’analisi del DNA per identificare il responsabile di un furto in abitazione commesso ai danni di anziani.

Santa Croce sull'Arno, 12 dicembre 2025 - I carabinieri del Norm hanno concluso con successo una complessa attività d'indagine che ha portato all'identificazione e al deferimento in stato di libertà di un uomo di 45anni ritenuto responsabile di un furto in abitazione avvenuto nel Comune di Santa Croce sull’Arno. Nella mattinata dello scorso 3 ottobre, due malviventi, fingendosi tecnici di una società idrica, hanno ottenuto l’ accesso all’abitazione di una donna di 84 anni, rimasta sola. Mentre uno distraeva l'anziana, l'altro si introduceva indisturbato al piano superiore nell’appartamento del figlio, riuscendo ad aprire la cassaforte, trafugando un ingente quantitativo di monili in oro. Lanazione.it

