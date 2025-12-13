Smartphone sì cibo no | il mercato dell’occupazione

In un contesto di restrizioni e crisi umanitarie, il mercato del lavoro subisce profonde trasformazioni, con alcune attività in forte crescita e altre in declino. Questo articolo esplora le dinamiche occupazionali in situazioni di emergenza, evidenziando come alcune industrie, come quella tecnologica, continuino a prosperare mentre il settore alimentare e sanitario affrontano gravi difficoltà.

In un momento in cui cibo e medicine non possono entrare a Gaza, mi trovo di fronte ogni giorno una scena sempre più strana, che non riesco a spiegarmi. In questi giorni, a Gaza, si usa tanto regalare alle fidanzate l'ultimo smartphone in commercio. Il cibo manca, si muore di fame, la carestia imperversa, le piogge perenni allagano tutto, il freddo è polare, il genocidio cancella il popolo.