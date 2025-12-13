Smarriti due pappagalli tra Porta Pescara e Madonna delle Grazie

Venerdì 12 dicembre a Chieti sono stati smarriti due pappagalli Barnardius barnardi, noti come parrocchetti di Port Lincoln. L'episodio riguarda l'area tra Porta Pescara e Madonna delle Grazie, e si invita chiunque abbia informazioni a contattare le autorità o i proprietari per favorire il loro ritrovamento.

Venerdì 12 dicembre sono stati smarriti a Chieti due pappagalli Barnardius barnardi (o parrocchetto di Port Lincoln). Gli esemplari potrebbero essere fuggiti e allontanatisi di molto dall'ultima zona rilevata, ovvero quella compresa tra Porta Pescara e Madonna delle grazie.Sono specie detenute.

Latina Si è smarrito CICCIO pappagallino a Latina in zona Viale Kennedy - Millepiedi - Palafitness Se qualcuno lo vedesse contattare Cecilia al 3471749301 Si offre ricompensa di € 500 - facebook.com facebook

