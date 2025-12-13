Slot afferma che includere Salah è stata una decisione facile dato che l’attaccante fa un rendimento impressionante

Arne Slot ha dichiarato che includere Mohamed Salah nella rosa della giornata è stata una decisione semplice, in virtù delle sue prestazioni eccezionali nel match contro il Brighton. L'attenzione del web si concentra sulla possibile partenza dell'egiziano dal Liverpool, mentre le sue recenti performance alimentano le speculazioni sul suo futuro.

2025-12-13 20:10:00 Il web non parla d’altro: Arne Slot afferma che è stata “una decisione facile” includere Mohamed Salah nella rosa della giornata, tra le crescenti speculazioni sull’egiziano, che ha prodotto una prestazione impressionante dopo essere entrato come sostituto contro il Brighton, potrebbe presto lasciare il Liverpool. Salah, che è stato escluso dalla squadra per la trasferta infrasettimanale dell’Inter dopo il suo sfogo a Leeds lo scorso fine settimana, è stato introdotto dopo 27 minuti ad Anfield contro i Seagulls, al posto dell’infortunato Joe Gomez, ed è stato il suo calcio d’angolo che ha portato al secondo gol di Hugo Ekitike nella vittoria per 2-0. Justcalcio.com

Il tecnico aveva annunciato che gli avrebbe parlato prima di diramare la lista. Tuttavia, il giornalista Ben Jacobs afferma: ci saranno ulteriori discussioni sul futuro di Salah dopo la Coppa d'Africa.