Slittino | grande Italia a Park City! Podio per Nagler Malleier Voetter Oberhofer sono quarte
A Park City si svolge la seconda tappa di Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale, rappresentando la prima vera prova per l’Italia in questa stagione. La squadra azzurra si distingue, conquistando un podio con Nagler e Malleier, mentre Voetter e Oberhofer si classificano quarti, segnando un risultato importante per il movimento italiano.
Seconda tappa di Coppa del Mondo per lo slittino su pista artificiale, la prima vera per l’Italia, visto che a Winterberg gli azzurri si sono presentati con una squadra rimaneggiata, e arriva subito il primo podio azzurro. A portarlo a casa sono Ivan Nagler e Fabian Malleier, che centrano per la prima volta la top-3 in una gara classica (fino ad ora sempre a squadre). Gli azzurri hanno terminato al terzo posto, rimontando due posizioni nella seconda run, la gara vinta dai tedeschi EggertMueller con il tempo di 1:26.222. Tanto l’equilibrio in questa prova, con i padroni di casa americani Di GregorioHollander secondi a soli 51 millesimi dalla vetta, mentre gli azzurri chiudono a 134 millesimi di un soffio davanti agli austriaci GattSchoepf. Oasport.it
Slittino, tutti gli italiani avanzano alla gare del weekend dopo la Nations Cup di Park City - Vanno in archivio le gare della Nations Cup della tappa di Park City (Utah, Stati Uniti) valevoli per la Coppa del Mondo di slittino 2025- oasport.it
Slittino, i convocati dell’Italia per Park City: gruppo azzurro finalmente al gran completo - Dopo aver affrontato la tappa inaugurale di Winterberg senza i big, l'Italia affronterà al gran completo la trasferta oltreoceano per disputare i prossimi ... oasport.it
La finale del Grande Fratello si fa attendere e, a quanto pare, non per caso. Quella che doveva essere la serata decisiva di lunedì 15 gennaio slitta di qualche giorno, lasciando i finalisti Giulia, Grazia, Anita, Jonas e i due al televoto, Omer e Domenico, ancora - facebook.com facebook
#GrandeFratello, slitta la finale e c’è il raddoppio lunedì: quando va in onda la puntata per sapere chi ha vinto x.com
LA PISTA DA SLITTINO PIÙ LUNGA D’ ITALIA