Slittino | grande Italia a Park City! Podio per Nagler Malleier Voetter Oberhofer sono quarte

Seconda tappa di Coppa del Mondo per lo slittino su pista artificiale, la prima vera per l’Italia, visto che a Winterberg gli azzurri si sono presentati con una squadra rimaneggiata, e arriva subito il primo podio azzurro. A portarlo a casa sono Ivan Nagler e Fabian Malleier, che centrano per la prima volta la top-3 in una gara classica (fino ad ora sempre a squadre). Gli azzurri hanno terminato al terzo posto, rimontando due posizioni nella seconda run, la gara vinta dai tedeschi EggertMueller con il tempo di 1:26.222. Tanto l’equilibrio in questa prova, con i padroni di casa americani Di GregorioHollander secondi a soli 51 millesimi dalla vetta, mentre gli azzurri chiudono a 134 millesimi di un soffio davanti agli austriaci GattSchoepf. Oasport.it

