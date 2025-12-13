Slittino altri podi in arrivo per l’Italia? L’insolita novità delle manche previste in giorni diversi

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia dello slittino si avvicina a ulteriori successi, grazie a segnali positivi arrivati oltre oceano. Con il primo podio stagionale conquistato a Park City, Ivan Nagler e Fabian Malleier si preparano a competere nuovamente, in un contesto che vede anche l’insolita pianificazione delle manche in giorni diversi.

Arrivano dei segnali incoraggianti oltreoceano per lo slittino italiano, che conquista il primo podio stagionale a Park City con la terza piazza di Ivan NaglerFabian Malleier nel doppio maschile e si mette nella condizione di ottenerne almeno un altro nella notte tra sabato e domenica. Il programma della tappa statunitense propone infatti un’insolita novità, con le manche dei singoli spalmate su due giorni. Di fatto è già andata in archivio la prima run del singolo maschile e femminile, mentre la seconda si disputerà domani con l’Italia che può giocarsi qualcosa di importante in entrambe le specialità. Oasport.it

slittino altri podi in arrivo per l8217italia l8217insolita novit224 delle manche previste in giorni diversi

© Oasport.it - Slittino, altri podi in arrivo per l’Italia? L’insolita novità delle manche previste in giorni diversi