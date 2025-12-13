Siviglia-Oviedo domenica 14 dicembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria interna per gli andalusi?

Analisi della sfida tra Siviglia e Oviedo del 14 dicembre 2025, con formazioni ufficiali, quote e pronostici. Una partita importante per entrambe le squadre, in un contesto di stagione complicata per gli andalusi, sempre più coinvolti nella lotta per la salvezza e alla ricerca di riscatto. Ecco le principali previsioni e valutazioni sulla gara.

Anche quest’anno il Siviglia sembra ormai destinato a vivere una stagione mediocre, con alti e bassi e lo strisciante pericolo di essere coinvolto nella lotta salvezza: ormai è un po’ di tempo che gli andalusi hanno abbassato nettamente la soglia del loro rendimento e non sarà facile riconquistare lo status perso. Domenica pomeriggio riceveranno l’Oviedo, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Pronostico Siviglia vs Oviedo – 14 Dicembre 2025 - Oviedo, valida per La Liga, si gioca il 14 Dicembre 2025 alle 14:00 presso lo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán. news-sports.it

Streaming gratis Siviglia-Oviedo: formazioni e dove vederla in diretta tv live - La partita è trasmessa gratis su Sisal, piattaforma che permette agli utenti registrati di accedere allo streaming. msn.com

Siviglia-Oviedo (domenica 14 dicembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Almeyda riceve la neopromossa ift.tt/wt9iTcG #scommesse #pronostici x.com

LIGA - 13a GIORNATA Il Barcellona riduce ad una lunghezza il suo distacco dal Real Madrid. ??Villarreal ed Atletico Madrid allungano sul Betis, raggiunto dall'Espanyol in quinta posizione. La Real Sociedad aggancia il Siviglia - facebook.com facebook

