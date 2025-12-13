Siviglia-Oviedo domenica 14 dicembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici La squadra di Almeyda riceve la neopromossa

Domenica 14 dicembre 2025 alle 14:00 si affrontano Siviglia e Oviedo in una sfida valida per la Liga. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici di un incontro che vede i padroni di casa, reduci da una stagione altalenante, affrontare la neopromossa in cerca di punti fondamentali.

Anche quest'anno il Siviglia sembra ormai destinato a vivere una stagione mediocre, con alti e bassi e lo strisciante pericolo di essere coinvolto nella lotta salvezza: ormai è un po' di tempo che gli andalusi hanno abbassato nettamente la soglia del loro rendimento e non sarà facile riconquistare lo status perso. Domenica pomeriggio riceveranno l'Oviedo,

