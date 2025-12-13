Siviglia-Oviedo domenica 14 dicembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici La squadra di Almeyda riceve la neopromossa
Domenica 14 dicembre 2025 alle 14:00 si affrontano Siviglia e Oviedo in una sfida valida per la Liga. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici di un incontro che vede i padroni di casa, reduci da una stagione altalenante, affrontare la neopromossa in cerca di punti fondamentali.
Anche quest'anno il Siviglia sembra ormai destinato a vivere una stagione mediocre, con alti e bassi e lo strisciante pericolo di essere coinvolto nella lotta salvezza: ormai è un po' di tempo che gli andalusi hanno abbassato nettamente la soglia del loro rendimento e non sarà facile riconquistare lo status perso. Domenica pomeriggio riceveranno l'Oviedo,
Pronostico Siviglia vs Oviedo – 14 Dicembre 2025 - Oviedo, valida per La Liga, si gioca il 14 Dicembre 2025 alle 14:00 presso lo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán.
LIGA - 13a GIORNATA Il Barcellona riduce ad una lunghezza il suo distacco dal Real Madrid. ??Villarreal ed Atletico Madrid allungano sul Betis, raggiunto dall'Espanyol in quinta posizione. La Real Sociedad aggancia il Siviglia
