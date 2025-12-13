Sistema aeroportuale campano il nodo del terzo scalo | Grazzanise torna al centro del dibattito
Il sistema aeroportuale campano si riaccende al centro del dibattito politico con il ritorno di Grazzanise come nodo strategico. La nuova amministrazione regionale si confronta con la questione di un possibile terzo scalo, fondamentale per alleviare la pressione su Napoli-Capodichino e migliorare l'offerta di collegamenti, segnando un punto di svolta per lo sviluppo regionale.
La nascita della nuova amministrazione regionale riaccende una questione strategica rimasta troppo a lungo irrisolta: il futuro del sistema aeroportuale campano e la necessità concreta di un terzo scalo capace di alleggerire la pressione su Napoli-Capodichino e di offrire una reale alternativa. Casertanews.it
Amica9 Tv. . ?Trasporti e mobilità sostenibile al centro dell’evento che si è svolto all’aeroporto “Karol Wojtyla” di #Bari, dove è stato celebrato un traguardo simbolico ma significativo per il sistema aeroportuale pugliese: il raggiungimento degli 11 milioni di p - facebook.com facebook
Fase 2 a Roma, osservato speciale sistema trasporti. Ecco come è andata