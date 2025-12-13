Siria uccisi tre americani in un attacco Isis a Palmira

Un attacco dello Stato Islamico a Palmira, in Siria, ha provocato la morte di tre cittadini americani, tra cui due soldati e un interprete civile. L'imboscata, condotta da un uomo armato affiliato all'ISIS, rappresenta un grave episodio di violenza nella regione, evidenziando le tensioni e i pericoli persistenti nell'area.

Un’imboscata tesa da un uomo armato appartenente allo Stato Islamico che ha provocato la morte di due soldati e un interprete civile americani in Siria. Il tutto mentre i militari stavano partecipando a un’operazione antiterrorismo contro l’Isis. A renderlo noto è il Comando Centrale degli Stati Uniti, Centcom, in una nota diffusa con cui si . Ildifforme.it

