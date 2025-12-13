Siria uccisi tre americani in un attacco Isis a Palmira

Un attacco dello Stato Islamico a Palmira, in Siria, ha provocato la morte di tre cittadini americani, tra cui due soldati e un interprete civile. L'imboscata, condotta da un uomo armato affiliato all'ISIS, rappresenta un grave episodio di violenza nella regione, evidenziando le tensioni e i pericoli persistenti nell'area.

Un’imboscata tesa da un uomo armato appartenente allo Stato Islamico che ha provocato la morte di due soldati e un interprete civile americani in Siria. Il tutto mentre i militari stavano partecipando a un’operazione antiterrorismo contro l’Isis. A renderlo noto è il Comando Centrale degli Stati Uniti, Centcom, in una nota diffusa con cui si . Ildifforme.it Attacco Isis in Siria: morti tre americani a Palmira. Aggressore ucciso dalle forze alleate - Due soldati americani e un civile sono stati uccisi in Siria in un'imboscata tesa da un uomo armato appartenente allo Stato Islamico. leggo.it

Tre americani uccisi in Siria da un cecchino dello Stato islamico - Due soldati americani e un civile sono stati uccisi in Siria in un'imboscata a Palmira tesa da un uomo armato appartenente allo Stato Islamico. msn.com

Due soldati americani e un civile sono stati uccisi in Siria in un'imboscata tesa da un uomo armato appartenente all'Isis. Lo ha annunciato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) in una nota. Secondo il Comando Centrale dell'esercito statunitense, l' - facebook.com facebook

