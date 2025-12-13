Siria Trump | L' America reagirà è stato un attacco dell' ISIS contro di noi
Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti risponderanno all'attacco in Siria che ha provocato la morte di due militari e un civile americani, attribuendolo allo Stato Islamico. La dichiarazione giunge in un contesto di tensioni crescenti nella regione e di intensificazioni delle operazioni contro l'ISIS.
Il presidente Donald Trump ha dichiarato che “l’America reagirà” dopo che due militari statunitensi e un civile americano sono rimasti uccisi in un attacco in Siria, che gli Stati Uniti attribuiscono allo Stato Islamico. “Si è trattato di un attacco dell’ISIS contro gli Stati Uniti e la Siria, in una zona molto pericolosa della Siria, non completamente sotto il loro controllo”, ha dichiarato in un post sui social media. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
Tre americani uccisi in Siria, ira di Trump: «Ci vendicheremo» - Due soldati americani e un loro interprete statunitense sono stati uccisi a Palmira, nella Siria centrale, da membro dello Stato Islamico che ha aperto il fuoco su una pattuglia congiunta Usa- unionesarda.it
Siria, agguato dell’Isis a Palmira: morti tre americani, ucciso l’assalitore. Trump: «Ci vendicheremo» - Trump: «Erano grandi patrioti» L'articolo Siria, agguato dell’Isis a Palmira: morti tre americani, ucciso l’assalitore. msn.com
? ''Risponderemo'' e ''vendicheremo'' i tre cittadini americani uccisi oggi in Siria. Così il presidente americano Donald Trump ha commentato l'uccisione in Siria di due militari dell'esercito Usa e del loro interprete in uno scontro a fuoco vicino a Palmira. Sono '' - facebook.com facebook
? ''Risponderemo'' e ''vendicheremo'' i tre cittadini americani uccisi oggi in #Siria. Così il presidente americano #DonaldTrump ha commentato l'uccisione in Siria di due militari dell'esercito Usa e del loro interprete in uno scontro a fuoco vicino a Palmira. Son x.com
