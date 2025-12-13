Siria due soldati e un interprete Usa uccisi in un’imboscata

In Siria centrale, un'imboscata dell'Isis ha causato la morte di due soldati e di un interprete civile statunitensi. L'attacco evidenzia la persistente minaccia terroristica nella regione e la complessità delle operazioni militari internazionali contro il terrorismo nel paese.

Due militari e un interprete civile statunitensi sono stati uccisi in un’imboscata dell’Isis nella Siria centrale. Altre tre persone sono rimaste ferite. “L’attacco è avvenuto mentre i soldati erano impegnati in un importante scontro”, si legge in un post sul social X del portavoce capo del Pentagono Sean Parnell, “la loro missione era a supporto delle operazioni anti-Isisantiterrorismo in corso nella regione”. Il Comando Centrale ha precisato che, per rispetto delle famiglie e in conformità con la politica del Dipartimento della Guerra, l’identità dei militari non sarà resa nota fino a 24 ore dopo la notifica ai parenti più stretti. Lapresse.it

Siria: soldati Usa contro Isis per riprendere controllo prigione Hasakah - Duecento soldati statunitensi sono coinvolti in uno scontro a fianco delle forze a guida curda per riprendere il controllo di una prigione in Siria, attaccata dai combattenti dello ... milanofinanza.it

Siria, avanza lo Stato Islamico dopo il ritiro degli Usa/ Aumentano attacchi dell’Isis contro milizie curde - Siria, lo Stato Islamico si riarma e arruola nuove milizie, aumentano gli attentati ai soldati curdi nel Nord- ilsussidiario.net

#Israele #Siria Il Primo Ministro #Netanyahu durante una visita a soldati feriti dell'attacco in Siria: Sono qui con i feriti coraggiosi dell'#IDF dopo l'ultima azione nostra in Siria. Dopo il 7 ottobre, ci sentiamo determinati a proteggere i nostri villaggi nei nostri confi - facebook.com facebook