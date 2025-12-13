Siria attacco Isis uccide 3 americani

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Siria, un attacco dello Stato Islamico ha causato la morte di tre cittadini statunitensi, tra cui due soldati e un interprete, in un'imboscata avvenuta recentemente. L'evento evidenzia la persistenza delle minacce terroristiche nella regione e la complessità della situazione di sicurezza locale.

21.20 Due soldati e un interprete americani sono stati uccisi in Siria in un'imboscata di un uomo armato dello Stato Islamico.L'ha annunciato il Centcom, Comando Centrale Usa.Altri 3 soldati sono rimasti feriti. L'attentatore è stato ucciso. Secondo il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ad ucciderlo sono stati gli alleati siriani degli Usa. Immediata la reazione di Trump. "Ci vendicheremo" ha detto Donald definendo le vittime "tre grandi patrioti" ed esprimendo le proprie condoglianze alle loro famiglie. Servizitelevideo.rai.it

