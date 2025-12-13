Siria agguato contro un contingente militare Usa | uccisi due soldati e un civile Tre militari feriti

Un episodio violento si è verificato in Siria, coinvolgendo un contingente militare statunitense. Durante un attacco, sono rimasti uccisi due soldati e un civile, mentre altri tre militari sono rimasti feriti. L'incidente si inserisce nel contesto di tensioni e conflitti nella regione, evidenziando la pericolosità delle operazioni militari all'estero.

Roma, 13 dicembre 2025 – Sei americani coinvolti in un agguato in Siria: due soldati e un civile sono morti, gli altri tre militari sono rimasti feriti. È il bilancio di un'imboscata nella zona di Palmira, tesa da un uomo armato appartenente allo Stato Islamico. Lo ha annunciato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) in una nota. Altri tre soldati americani sono rimasti feriti nell'attacco, si legge nel comunicato. L' aggressore è stato ucciso. Capo del Pentagono: “Selvaggio ucciso dalle forze alleate”. "Il selvaggio che ha perpetrato questo attacco è stato ucciso dalle forze alleate ", ha scritto su X il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Quotidiano.net Siria, agguato contro un contingente militare Usa: uccisi due soldati e un civile. Tre militari feriti - La minaccia del capo del Pentagono: “Se prendete di mira gli americani, gli Usa vi uccideranno senza pietà” ... quotidiano.net

