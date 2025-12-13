Sinfonie di luce e di stelle | musiche e atmosfere celesti a Capodimonte

L'INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte organizza giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 20:30 l'evento "Sinfonie di luce e di stelle", una serata natalizia che intreccia scienza, musica e arte, offrendo al pubblico un'esperienza unica sotto il cielo di Napoli.

sinfonie di luce e di stelle musiche e atmosfere celesti a capodimonte

