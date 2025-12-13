Sinfonie di luce e di stelle | musiche e atmosfere celesti a Capodimonte

L’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte presenta “Sinfonie di luce e di stelle”, un evento natalizio il 18 dicembre 2025 alle ore 20:30. Una serata che unisce scienza, musica e arte, offrendo un’esperienza immersiva sotto il cielo di Napoli, dedicata alle meraviglie dell’universo e alle atmosfere celesti.

L’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte organizza giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 20:30 l’evento “Sinfonie di luce e di stelle”, una serata natalizia che intreccia scienza, musica e arte, offrendo al pubblico un’esperienza unica sotto il cielo di Napoli.Programma della serataErnesto. Napolitoday.it In occasione della Festa di Santa Cecilia.... SINFONIE DI LUCE: Celebrando Pietro Leopoldo in Musica Domenica 7 dicembre Ore 18:00 Basilica di Sant'Agata – Asciano (SI) Un appuntamento speciale per celebrare la musica e la nostra comunità. - facebook.com facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv Caserta, Sinfonie e Luci: il grande albero di Natale si è acceso x.com © Napolitoday.it - Sinfonie di luce e di stelle: musiche e atmosfere celesti a Capodimonte

18. E lucevan le stelle (Instrumental) - Tosca, Act III - Giacomo Puccini

Video 18. E lucevan le stelle (Instrumental) - Tosca, Act III - Giacomo Puccini Video 18. E lucevan le stelle (Instrumental) - Tosca, Act III - Giacomo Puccini