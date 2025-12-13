Sindaco dei Monti Dauni propone la fusione di tre comuni | Castelluccio Valmaggiore Faeto e Celle di San Vito

Il sindaco dei Monti Dauni propone la fusione di Castelluccio Valmaggiore, Faeto e Celle di San Vito per contrastare lo spopolamento e migliorare i servizi. Le difficoltà socio-economiche e l’isolamento del territorio, aggravati dalla morfologia, spingono i sindaci a cercare soluzioni innovative per garantire un futuro sostenibile alle comunità locali.

Lo spopolamento, la mancanza di servizi e le difficoltà socio-economiche delle popolazioni dei Monti Dauni, che anche a causa della orografia del territorio sono sempre più isolate, interrogano i sindaci su come sovvertire il dato negativo del numero di abitanti, con il rischio che alcune realtà. Foggiatoday.it COMUNI Monti Dauni. Allarme Piccoli Comuni: “Non lasciateci morire” - Il Senato avvierà un tavolo tecnico itinerante per le aree interne. statoquotidiano.it Monti Dauni condannati dalla geografia. I sindaci in Senato: "Non lasciateci morire" - Al Senato è nato un tavolo tecnico permanente dedicato all’emergenza spopolamento e servizi nei piccoli comuni. foggiatoday.it

I timori di Simona Saladini: «Due invasi stracolmi di materiale». Il sindaco Matteo Monti: «Già stanziati i fondi per la rimozione» - facebook.com facebook

© Foggiatoday.it - Sindaco dei Monti Dauni propone la fusione di tre comuni: Castelluccio Valmaggiore, Faeto e Celle di San Vito

Nicola Gatta e i buoni propositi per Candela studio9tv

Video Nicola Gatta e i buoni propositi per Candela studio9tv Video Nicola Gatta e i buoni propositi per Candela studio9tv