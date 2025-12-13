Sindaco dei Monti Dauni propone la fusione di tre comuni | Castelluccio Valmaggiore Faeto e Celle di San Vito

Il sindaco dei Monti Dauni propone la fusione di Castelluccio Valmaggiore, Faeto e Celle di San Vito per contrastare lo spopolamento e migliorare i servizi. Le difficoltà socio-economiche e l'orografia complessa del territorio hanno accentuato l’isolamento delle comunità, spingendo i sindaci a cercare strategie innovative per invertire il trend demografico e sostenere lo sviluppo locale.

