Simpatico siparietto ad Atreju | Crosetto scherzosamente prova a portare via ' di peso' Renzi

AGI - Piccolo fuori-programma sul palco di Atreju, alla fine del dibattito sulle riforme cui ha preso parte Matteo Renzi con i ministri Roberto Calderoli, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Paolo Zangrillo e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Alla fine di un botta e risposta a tema premierato tra Renzi e Casellati, che si stava prolungando oltre la conclusione del panel, e' intervenuto il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha provato - scherzosamente - ha portare via 'di peso' il leader di Italia Viva sollevandolo da dietro, tra le risate e le foto del pubblico in platea, sotto lo sguardo del responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli, anche lui salito sul palco. Agi.it

