Simonelli Lega Serie A | Milan-Como a Perth? L’idea non è tramontata ma …
Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, ha commentato l'ipotesi di trasferire la partita Milan-Como a Perth. Sebbene l'idea non sia ancora stata abbandonata, rimangono diverse incognite e questioni da valutare prima di una decisione definitiva.
Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, ha parlato di Milan-Como e dell'eventualità - ancora in piedi - che si disputi a Perth. "Milan-Como in Australia? Ho letto in questi giorni affermazioni imprecise: la questione non è affatto chiusa, è ancora in evoluzione. Dopo i pareri favorevoli di FIGC, UEFA e della Federcalcio australiana, è arrivato anche quello dell’AFC, che però ha posto condizioni per noi impossibili da accettare. Ne prendiamo atto". Così il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, durante la conferenza stampa al termine dell’ultima assemblea, commentando la richiesta della Confederazione asiatica di impiegare arbitri di propria competenza per la sfida di campionato tra Milan e Como in programma a Perth, nella Western Australia. Pianetamilan.it
