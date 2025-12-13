Simone Di Pasquale | In scena a Ballando il giorno del funerale di mia madre Dentro ti senti strappare tutto quanto

Simone Di Pasquale ha condiviso a Ciao Maschio il dolore per la perdita della madre, avvenuta recentemente. Tra gli ospiti della puntata del 13 dicembre, il ballerino di Ballando con le Stelle ha raccontato come abbia affrontato questo momento difficile, anche durante la partecipazione alla trasmissione, descrivendo il senso di smarrimento e sofferenza.

Tra gli ospiti di Ciao Maschio, nella puntata in onda il 13 dicembre, anche Simone Di Pasquale. Il volto noto di Ballando con le Stelle ha raccontato a Nunzia De Girolamo il dolore per la recente scomparsa della mamma: "Pochissimo tempo fa ho perso mamma. È successo di mercoledì 15 (ottobre, ndr). Today.it “Il giorno del funerale di mia madre sono andato in scena a Ballando con le stelle. Dentro ti senti strappare tutto. Non è stato facile”: così Simone Di Pasquale - Il ballerino si racconta a "Ciao Maschio": il dolore per la perdita della madre e la decisione di andare in scena ... ilfattoquotidiano.it

