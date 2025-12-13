Simic guida la difesa Daffara tradito dall’episodi | le pagelle

In questo articolo vengono analizzate le prestazioni dei giocatori dell'Avellino, con particolare attenzione a Simic e Daffara. Mentre la squadra mostra segnali di crescita e organizzazione difensiva, emergono ancora lacune in fase offensiva. Le pagelle offerte forniscono un quadro dettagliato delle dinamiche in campo, evidenziando i punti di forza e le aree di miglioramento.

Tempo di lettura: 4 minuti Un Avellino più quadrato, organizzato e riconoscibile, ma ancora lontano da una reale maturità offensiva. Contro il Catanzaro la squadra di Raffaele Biancolino conferma i progressi mostrati nelle ultime uscite, soprattutto in termini di compattezza e tenuta difensiva, ma paga a caro prezzo l'unica vera disattenzione della gara. La linea a tre funziona, regge bene l'urto e concede poche occasioni pulite, ma un tiro dalla distanza basta a rompere l'equilibrio. In mezzo al campo il lavoro senza palla è apprezzabile, mentre la costruzione resta a tratti macchinosa. Davanti si vedono segnali incoraggianti, ma manca ancora cattiveria negli ultimi metri e continuità nella rifinitura.