Silvia Martinelli creatrice di Bianco Latte la fragranza fenomeno che tutti copiano | Volevo tradurre in profumo la dolcezza la tenerezza la sensazione di protezione e connessione che proviamo nei momenti più intimi

Silvia Martinelli ha creato Bianco Latte, una fragranza che ha conquistato il mondo grazie alla sua dolcezza e sensorialità. Nato in una profumeria di Bibbiena, il profumo rappresenta una sintesi di tenerezza e protezione, dando vita alla tendenza gourmand che oggi spopola nel settore.

