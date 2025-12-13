Silver economy Tra ostacoli e opportunità

La silver economy rappresenta un settore in crescita, guidato dall’aumento dell’aspettativa di vita e dal prolungamento della terza età. Tra nuove opportunità e sfide, questa evoluzione demografica sta trasformando il modo di pensare a servizi, prodotti e politiche dedicati alla popolazione anziana, creando un panorama in continua evoluzione.

Negli ultimi cinquant'anni l' aspettativa di vita è aumentata di circa dieci anni, dando origine a una seconda età adulta più lunga e attiva. Una dinamica che sta portando gli over 50 a generare già oggi il 34% del Pil mondiale, a detenere quasi metà della ricchezza europea e a rappresentare il 50% della spesa globale, destinata a salire al 60% entro il 2050. Sono alcuni dei dati da cui parte lo studio di Allianz e Institute for European Policymaking dell' Università Bocconi dedicato alla rivoluzione della longevità e l'ascesa della Silver Economy. Lo studio analizza le realtà di Francia, Germania e Italia dove si assisterà a un'espansione significativa delle fasce d'età più mature.

Alassio lancia "Silver": Cultura, Movimento e Benessere per gli Over 65 Alassio si conferma all'avanguardia nell'attenzione verso la "Silver Economy" con il lancio di una nuova e ambiziosa iniziativa: “Alassio Silver - cultura, movimento e benessere”. A part - facebook.com facebook

