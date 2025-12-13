Sigourney Weaver parla la star di Avatar | La mia vita tra due Jim

Sigourney Weaver, iconica protagonista di Avatar, riflette sulla sua carriera lunga quasi cinquant’anni, segnata da ruoli memorabili come quelli in Alien. In questa intervista, la star rivela i suoi ricordi e le sfide di un percorso artistico tra diverse collaborazioni, tra cui il rapporto speciale con Jim Cameron, con cui ha condiviso alcuni dei momenti più significativi della sua vita professionale.

Sono passati quasi cinquant’anni da quando il suo nome è entrato nella storia del cinema grazie ad Alien. E adesso che Sigourney Weaver torna sul grande schermo con la terza puntata di Avatar, su una cosa non ha dubbi: James Cameron, per lei Jim, è il regista più straordinario con il quale abbia mai lavorato. Però, se è riuscita a ottenere tutto ciò che ha realizzato nella sua carriera e nella vita, lo deve a un altro Jim, con il quale sta da quarant’anni. Vanityfair.it

Sigourney Weaver: «La Ripley di “Alien” mi ha insegnato a salvare me stessa» - Sigourney Weaver parla della nascita di Ripley e dell’impatto inaspettato di "Alien" che ha ridefinito il ruolo delle donne nel cinema ... msn.com

Sigourney Weaver compie 75 anni: le origini del nome, il successo nei panni del tenente Ripley, 7 segreti - Sigourney Weaver parla fluentemente francese e (come si vede in una scena di «Una donna in carriera») tedesco. corriere.it

“Amo Sigourney Weaver da sempre, fin dai tempi di ALIEN. Non ho resistito e ho fatto il fanboy chiedendole una foto. Mi ha detto che ora è nel cast di The Mandalorian. Parlando di pessimo tempismo: ora si trova in quella galassia lontana lontana anni dopo c - facebook.com facebook

Una Ripley per Lara. Stando a Deadline, Sigourney Weaver è in trattative per entrare nel cast della Serie TV Amazon di TOMB RAIDER. Se le cose vanno a buon fine, andrebbe così ad affiancare Sophie Turner, già annunciata interprete di Lara Croft. #SerieT x.com